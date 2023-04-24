‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, evliliklerinde yaşadıkları krizleri atlattı. 'Fikir ayrılıkları' yaşıyoruz diyen Şallı, ilişkilerine bir şans daha verdi. Şallı ve Akkuş, Ramazan Bayramı tatili için birlikte Paris'e gitti. Evliliklerinde yeni bir döneme başlamak isteyen çift, aralarındaki sorunları çözdü. Şallı ve Akkuş, Eiffel Kulesi manzarası eşliğinde çekildikleri romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.