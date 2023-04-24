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‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans
Başkan Erdoğan Bursa'da Türkiye'nin otomobiliyle vatandaşları selamlıyor
24 Nisan 2023 Pazartesi 14:04:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 14:04:00

‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, evliliklerinde yaşadıkları krizleri atlattı.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, evliliklerinde yaşadıkları krizleri atlattı. 'Fikir ayrılıkları' yaşıyoruz diyen Şallı, ilişkilerine bir şans daha verdi. Şallı ve Akkuş, Ramazan Bayramı tatili için birlikte Paris'e gitti. Evliliklerinde yeni bir döneme başlamak isteyen çift, aralarındaki sorunları çözdü. Şallı ve Akkuş, Eiffel Kulesi manzarası eşliğinde çekildikleri romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Etiketler : ebru şallı uğur akkuş evlilik
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