Aşıklar şehrinde evet!

Sunucu Burcu Esmersoy 3. kez nikâh masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Nazım Akmandil'den Italya'da evlenme teklifi aldı. Kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Akmandil ile aşk yaşayan Esmersoy, geçen hafta yaz sonu dünyaevine gireceğini açıklamıştı. İkili, hafta sonu Italya'ya gitti. Akmandil, Esmersoy'a âşıklar şehrinde romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Esmersoy, sevgilisinin romantik sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayarak teklife 'Evet' diyerek cevap verdi.