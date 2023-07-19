Aşıklar Ege'de

Manken Ece Sükan ve oyuncu Çağatay Ulusoy aşkı tam gaz devam ediyor. Sükan ile Ulusoy Bodrum'da bir partiye katıldı. Dijitalde yayınlanan 'Terzi' dizisinde oynayan ikili yine yan yana görüntülendi. Ulusoy ve Sükan'ın karelerini dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş sosyal medya hesabından paylaştı. Sükan ve Ulusoy'un sık sık bir araya gelmesi, 'Aşk yaşıyorlar' yorumlarına sebep oldu.