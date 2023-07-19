VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara'da terör örgütüne operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı
Evliliği kabusu oldu
Davetsiz misafire isyan
Hakaret davasını kazandı
Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek?
CHP kritik şehirler için HDP-İP'e sarıldı!
19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:02:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:02:00

Aşıklar Ege'de

ABONE OL

Manken Ece Sükan ve oyuncu Çağatay Ulusoy aşkı tam gaz devam ediyor. Sükan ile Ulusoy Bodrum'da bir partiye katıldı.

Manken Ece Sükan ve oyuncu Çağatay Ulusoy aşkı tam gaz devam ediyor. Sükan ile Ulusoy Bodrum'da bir partiye katıldı. Dijitalde yayınlanan 'Terzi' dizisinde oynayan ikili yine yan yana görüntülendi. Ulusoy ve Sükan'ın karelerini dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş sosyal medya hesabından paylaştı. Sükan ve Ulusoy'un sık sık bir araya gelmesi, 'Aşk yaşıyorlar' yorumlarına sebep oldu.

Etiketler : Aşıklar Manken Ece Sükan Çağatay Ulusoy
Bilginer'e hacker şoku

Bilginer'e hacker şoku
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Karakter oluşturmak heyecan verici

Karakter oluşturmak heyecan verici
Çocuklarıyla sürpriz düet

Çocuklarıyla sürpriz düet
Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi

Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi
Arda'yla Real Madrid idmanında

Arda'yla Real Madrid idmanında
Betona çakıldı, korseyle yürüyor

Betona çakıldı, korseyle yürüyor
'Can Tertip 2' geliyor

'Can Tertip 2' geliyor
Sinemada klip gösterimi

Sinemada klip gösterimi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX