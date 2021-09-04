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04 Eylül 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 12:00:00

Aşıkken konuşamıyorum

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'Çember' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tuvana Türkay, aşk hakkında konuştu.

'Çember' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tuvana Türkay, aşk hakkında konuştu. Laurentius dergisine açıklamalarda bulunan oyuncu, "Sevince çok korumacı, az konuşan ve sahiplenici bir yapıda oluyorum. İşi gücü, kendimi, her şeyi unutuyorum. O temiz hissi, gerçek bir bakışı anlarsınız. Ben sadece onu bekliyorum" dedi. Bir röportajında "Daha önce âşık oldum mu onu da bilmiyorum" diyen Türkay, "Çünkü aşkın artık sadece adı var. Anlamı ise beklentilere göre belirleniyor. Böyle hesaplı kitaplı beklentili kriterli bir şey değil ki bu. Ama köpeklerime, kedilerime işime gücüme ve aileme âşık biriyim'' dedi.

Etiketler : tuvana türkay aşk çember çember dizisi
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