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03 Kasım 2023 Cuma 07:28:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 07:28:00

Aşçılığa merak sardı

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Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuğun yanı sıra aşçılığa da merak sardı.

'Aile' dizisinin başrolünde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuğun yanı sıra aşçılığa da merak sardı. Tatlıtuğ, önceki akşam Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen marka yüzü olduğu Hepsiburada'nın özel bir davetinde boy gösterdi. Markanın indirimlerinden aşçılık üzerine ürünler alacağını söyledi. Oyuncu, "Uzun zamandır ilgimi çeken bir şey var, aşçılık, gastronomi, mutfak... O yüzden bu ürünleri Efsane Kasım alışveriş listeme ekleyeceğim" dedi. Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl profesyonel aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlayarak hünerlerini eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'ye sunarak göstermişti.

Etiketler : aile oyuncu kıvanç tatlıtuğ
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