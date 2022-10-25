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25 Ekim 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 09:30:00

Artık bir kedisi var

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Metin Özülkü, Ümit Sayın, Reyhan Karaca, Eda Özülkü, Jale, Sibel Alaş, Erdal Çelik ve Hazal'dan oluşan 'Şimdi 90'lar' grubu sevenleriyle buluştu.

Metin Özülkü, Ümit Sayın, Reyhan Karaca, Eda Özülkü, Jale, Sibel Alaş, Erdal Çelik ve Hazal'dan oluşan 'Şimdi 90'lar' grubu sevenleriyle buluştu. Grup gece boyu 90'lara damgasını vuran eserleri seslendirdi. Jale, 'Bir Kedim Bile Yok' şarkısında, "Artık bir kedim var. Sibel Alaş ve Hakan Eren sayesinde bir kedi sahiplendim, hayatım değişti" dedi.

Etiketler : Metin Özülkü Ümit Sayın Eda Özülkü 90'lar
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