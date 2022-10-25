Artık bir kedisi var

Metin Özülkü, Ümit Sayın, Reyhan Karaca, Eda Özülkü, Jale, Sibel Alaş, Erdal Çelik ve Hazal'dan oluşan 'Şimdi 90'lar' grubu sevenleriyle buluştu. Grup gece boyu 90'lara damgasını vuran eserleri seslendirdi. Jale, 'Bir Kedim Bile Yok' şarkısında, "Artık bir kedim var. Sibel Alaş ve Hakan Eren sayesinde bir kedi sahiplendim, hayatım değişti" dedi.