Genç popçu Aleyna Tilki 11 ilde yaşanan deprem felaketi sonrasında sık sık bölgeye giderek oradaki çocuklarla vakit geçiriyor. Önceki gün tek başına görüntülenen Tilki, "Artık bir ayağım Hatay'da. Sık sık gidip geliyorum, oradaki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oldu. Bu çok zor zamanlarında onların yanında olmak ve güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor" dedi. Popçu, rapçi Sefo'yla birlikte geçtiğimiz haftalarda Hatay'daki çadır kentte yaşayan minikleri ziyaret etmişti.