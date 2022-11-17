Artık 3 kişiyiz

Geçen yıl sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine giren şef Arda Türkmen, anne-baba oldu. Çift, 'Ada Siena' adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. 47 yaşındaki şef Türkmen, sosyal medya hesabından kızının ayağını paylaştı. Türkmen gönderisine, "Biz bugün 3 olduk. Ada Siena Türkmen ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun" notunu düştü.