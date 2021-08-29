Arabalı konserlerin açılışı Cem'den

Cem Adrian, Tiktak'la Park Et Seyret konserlerinin açılışını yaptı. Maltepe Açıkhava Gösteri Merkezi'nde İstanbullularla bir araya gelen sanatçı, eşsiz şarkılarıyla etkinlik alanını dolduran yüzlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı. Eski şarkıları çok sevdiğini ve 60'lı 70'li yılların şarkılarının kendisine daha romantik geldiğini ifade eden Cem Adrian, seslendirdiği Ayten Alpman ve Yaşar Güvenir şarkılarıyla dinleyenlere müzikal bir nostalji yaşattı.