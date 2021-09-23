Annesinden Deren'e arkadaş uyarısı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, Raisa Vanessa defilesinde görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Talu'nun yanındaki arkadaşı gazetecilere küfür edip, el hareketi yapmıştı. Derin Talu, yaşanılan tatsız olayla ilgili, "Erkek arkadaşım değil normal arkadaşım. Dışarı çıktığımız zaman arkadaşımı biraz dürttüler. Beni çekmediler zaten arkadaşımı çektiler. Nereden haber çıkacağı çok belli. Yani yok yerden haber ve kavga çıkartıldığı söylenebilir. Nasıl müdahale edebilirim ki olaya. Annem de rahatsız oldu'' dedi.