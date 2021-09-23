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23 Eylül 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 11:30:00

Annesinden Deren'e arkadaş uyarısı

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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, Raisa Vanessa defilesinde görüntülendi.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, Raisa Vanessa defilesinde görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Talu'nun yanındaki arkadaşı gazetecilere küfür edip, el hareketi yapmıştı. Derin Talu, yaşanılan tatsız olayla ilgili, "Erkek arkadaşım değil normal arkadaşım. Dışarı çıktığımız zaman arkadaşımı biraz dürttüler. Beni çekmediler zaten arkadaşımı çektiler. Nereden haber çıkacağı çok belli. Yani yok yerden haber ve kavga çıkartıldığı söylenebilir. Nasıl müdahale edebilirim ki olaya. Annem de rahatsız oldu'' dedi.

Etiketler : Defne Samyeli Derin Talu Raisa Vanessa defilesi
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