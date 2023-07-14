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14 Temmuz 2023 Cuma 10:22:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 10:22:00

Annesi anısına şarkı

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Linet vefat eden annesi Leyla Özgecan için hazırlanan yeni şarkısı 'Beni Seyredin'i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Linet vefat eden annesi Leyla Özgecan için hazırlanan yeni şarkısı 'Beni Seyredin'i müzikseverlerin beğenisine sundu. İsrail'de bir radyo programına katılan Linet, "Şarkım annemin anısına yazıldı. Anneciğim, seni çok seviyorum ve yaşadığım sürece senin değerli hatıranı yaşatacağıma söz veriyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Linet'in annesi geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Annesi anısına şarkı Linet Leyla Özgecan
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