Annesi anısına şarkı

Linet vefat eden annesi Leyla Özgecan için hazırlanan yeni şarkısı 'Beni Seyredin'i müzikseverlerin beğenisine sundu. İsrail'de bir radyo programına katılan Linet, "Şarkım annemin anısına yazıldı. Anneciğim, seni çok seviyorum ve yaşadığım sürece senin değerli hatıranı yaşatacağıma söz veriyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Linet'in annesi geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetmişti.