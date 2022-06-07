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07 Haziran 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 11:30:00

Annem torun sayıklıyor

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, arkadaşlarıyla hasret giderdi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, arkadaşlarıyla hasret giderdi. Yakın zaman önce hayatını Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştiren Tatlıses, evliliğin güzel gittiğini söyledi. Annesi Derya Tuna'nın torun istediğini de söyleyen İdo, "Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey bakalım kısmet" dedi.

Etiketler : Annem torun sayıklıyor Derya Tuna İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses
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