Annem torun sayıklıyor

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, arkadaşlarıyla hasret giderdi. Yakın zaman önce hayatını Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştiren Tatlıses, evliliğin güzel gittiğini söyledi. Annesi Derya Tuna'nın torun istediğini de söyleyen İdo, "Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey bakalım kısmet" dedi.