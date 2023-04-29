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29 Nisan 2023 Cumartesi 09:36:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 09:36:00

Annem kazandı babam yakalandı

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Deniz Baysal Yurtçu babasının kanser hastası olduğunu açıkladı. Oyuncu, "Annem kanserle mücadele etti, şimdi de babam kanser oldu" dedi.

'Teşkilat' dizisinde rol alan Deniz Baysal Yurtçu, annesinin kanserle verdiği mücadeleyi nasıl kazandığını anlattı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan oyuncu, annesinin ardından babasının da kansere yakalandığını söyledi. Oyuncu , "Annem kanserle mücadele etti, şimdi de babam kansere yakalandı" dedi. Yurtçu, annesinin hastalık sürecinde verdiği mücadeleyi anlattı. Oyuncu, "Zor bir süreç oluyor. Hasta taraf incinmiş oluyor ve hayatı çok sorguluyor. Biz de bilmediğimiz için sen çok güçlüsün diye gazlamaya çalışıyoruz. Annem kemoterapi görürken, İzmir'de bir iş çekiyordum ve her kemosunda yanında olabildim. Moral çok önemli, kendine bakmak önemli, ama dile kolay... Bir kere bu hastalığa yakalanınca, hep tedirginsin. Başın ağrısa bile, 'Nüksetti mi?' diye soruyorsun kendine... Düşüyorsun, bazen biz annemi kaldırdık, bazen annem bizi kaldırdı" dedi.

TİYATROYA ÖĞRETMENİM TEŞVİK ETTİ

Yurtçu, oyunculuk serüveni hakkında konuştu. Oyunculuğa lisedeki tiyatro öğretmeni Zekeriya Bey sayesinde başladığını söyleyen Yurtçu, "O hocamın yeri bambaşkadır bende. İtekledi beni. Ben yapamam diyordum, çok korkuyordum. O beni zorla ajansa yazdırıp, 'ben sizin için bu kadar şey yaptım, sen de benim için bunu yapacaksın" diyerek beni ajansa götürüp kaydettirdi" dedi.

Etiketler : teşkilat deniz baysal yurtçu anne baba kanser
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