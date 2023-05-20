İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli önceki gün Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz ve kızı Zenia'yla Nişantaşı'nda görüntülendi. Yakın arkadaş olan ikili, City's'de mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Şefkatli, Zenia'nın olduğu bebek arabası için Korkmaz'a bazı anlarda yardımcı oldu. Bu anları görenler ise, "Yasemin annelik provası yapıyor" demekten kendilerini alamadı.