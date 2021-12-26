Anne-oğul baş başa

Bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte Hollanda'da yaşayan oyuncu Cansu Tosun, oğlu Marsel ile birlikte Zorlu'da görüntülendi. Öğlen saatlerinde mekâna gelen anne- oğul havanın soğuk ve rüzgarlı olmasından dolayı hızlı adımlarla AVM'ye girdi. Yaklaşan yeni yıl öncesinde mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Tosun, soruları yanıtsız bıraktı.