Anne-oğul baş başa
Bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte Hollanda'da yaşayan oyuncu Cansu Tosun, oğlu Marsel ile birlikte Zorlu'da görüntülendi.
Bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte Hollanda'da yaşayan oyuncu Cansu Tosun, oğlu Marsel ile birlikte Zorlu'da görüntülendi. Öğlen saatlerinde mekâna gelen anne- oğul havanın soğuk ve rüzgarlı olmasından dolayı hızlı adımlarla AVM'ye girdi. Yaklaşan yeni yıl öncesinde mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Tosun, soruları yanıtsız bıraktı.