En son 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Aslı Tandoğan, önceki gün oğlu Atlas ile güzel havanın keyfini çıkardı. Anne – oğul baş başa zaman geçirdiklerini söyleyen Tandoğan, ''Havalarda artık düzelmeye başlamışken biraz dışarı çıkalım dedik'' ifadelerini kullandı.