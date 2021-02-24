24 Şubat 2021 Çarşamba 09:23:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 09:58:00
Anne oğul baş başa
En son 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Aslı Tandoğan, önceki gün oğlu Atlas ile güzel havanın keyfini çıkardı.
En son 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Aslı Tandoğan, önceki gün oğlu Atlas ile güzel havanın keyfini çıkardı. Anne – oğul baş başa zaman geçirdiklerini söyleyen Tandoğan, ''Havalarda artık düzelmeye başlamışken biraz dışarı çıkalım dedik'' ifadelerini kullandı.