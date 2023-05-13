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13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:48:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:48:00

Anlaşamadık, ayrıldık

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Oyuncu Tuvana Türkay ile 1 yıllık ilişkilerinin ihanet nedeniyle bittiği iddialarına İzzet Antebi, "Anlaşamadık ve ayrıldık, 365 günün tamamında beraberdik" dedi.

Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin bir yıllık ilişkisi bitti. İlişkilerini göz önünde yaşayan Türkay ve Antebi'nin, birbirlerine ihanet ettiği ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından ayrılık iddialarını doğrulayan Antebi, ihanet söylentilerini ise yalanladı. Antebi, "10 gün önce medeni şekilde ayrıldık. Ne Tuvana Hanım tarafından ne de benim tarafımdan aldatma diye bir konu hiç olmadı. Anlaşamadık ve ayrıldık, yani başka bir şeyden değil. 365 günün tamamında beraberdik. Neredeyse birbirimizden ayrı bile dışarı çıkmadık. Benim hayatımda işim, çocuklarım ve ilişkim vardı sadece" dedi. İzzet Antebi'nin geçtiğimiz yıl eylül ayında sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırması yaz aylarında evlenecekleri yönünde yorumlanmıştı.

Etiketler : tuvana türkay izzet antebi ilişki
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