Amerika'dan dönüyor

'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle tanınan Seren Şirince, İngiliz Tobias Sutter ile evlenip İngiltere'ye yerleşmişti. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren Sutters ile daha sonra Amerika'ya taşınan Şirince, burada bir süre oyunculuk dersleri aldı. Stella Adler Studio Of Acting, Actors Studio'da dersler alan oyuncu, İstanbul'a dönme kararı aldı. Yeniden setlere dönmeye hazırlanan Şirince'nin gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.