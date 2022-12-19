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19 Aralık 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 12:30:00

Altuğ'u yine kızdırdılar

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Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Altuğ, bir takipçisinin "Kime neyi ispatlama çabası bu?" yorumu üzerine sinirlendi. Mesaj karşısında kayıtsız kalmayan Altuğ, ''Etrafımda çok kavga eden görüyorum da uzun zamandır sizin gibisini görmemiştim. Neyse sıkıntı yardımcı olalım?" şeklinde cevap verdi.

Etiketler : pınar altuğ yağmur atacan magazin
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