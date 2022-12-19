Altuğ'u yine kızdırdılar

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Altuğ, bir takipçisinin "Kime neyi ispatlama çabası bu?" yorumu üzerine sinirlendi. Mesaj karşısında kayıtsız kalmayan Altuğ, ''Etrafımda çok kavga eden görüyorum da uzun zamandır sizin gibisini görmemiştim. Neyse sıkıntı yardımcı olalım?" şeklinde cevap verdi.