Altınmeşe'nin evlat acısı

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe (42), Mersin'de kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre bir program için Mersin'de bulunan ünlü Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.