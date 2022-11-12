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12 Kasım 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 20:00:00

Altıncı ay pozu

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En son 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan oyuncu Fahriye Evcen, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

En son 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan oyuncu Fahriye Evcen, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Evcen, karnı burnunda pozunu ilk kez yayınladı. İkinci kez erkek çocuğuna altı aylık hamile olan oyuncu, asansörün içinde ayna karşısında çekilen fotoğrafını "Merhaba sevimli pasta" notuyla paylaştı. Evcen, kısa süre önce açıklamasında hamileliğin iyi geçtiğini ve Karan'ın duruma alıştığını söylemişti.

Etiketler : fahriye evcen hamile alparslan büyük selçuklu
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