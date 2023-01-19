Altan Gördüm: Dizi oyunculuğu fast food gibi

Usta oyuncu Altan Gördüm, sinema filmi ve diziler arasındaki farkı anlattı. Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Gördüm, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Oyuncu "İyi bir sinema filmi, iyi bir tiyatro oyunu iyi bir akşam yemeği... Dizi oyunculuğu maalesef fast food beslenmek gibi bir şey. Aldık yedik ağzımızı sildik, o an için doyduk ama sağlıklı beslenebildik mi? Hayır!" dedi.