  • BIST
    1453.76
  • Dolar
    8,5462
  • Euro
    10,4138
  • Altın
    516,6380
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2021 kurban kesim bedeli ne kadar?
Mehmetçiğin ana hedefi belli oldu! Terör örgütü PKK'nın sonu geliyor
Milyonlarca esnafa müjde! Bugün başlıyor
Türkiye'nin SİHA satışları Rusları rahatsız etti! 'Tehlikeli bir dostluk'
İstanbul renklenecek
Terör örgütü PKK'nın elebaşları köşeye sıkıştı! Berdenazi Kampı kuşatıldı
TUSAŞ'tan büyük başarı: İlk kez listeye girdi
Başbakan Osmani'den zeytin dalı!
ABD'den 'roket kargo' adımı
ASELSAN'dan 'millileştirme' hamlesi! Türkiye'ye 150 milyon dolarlık katkı
Cumhurbaşkanı Tebbun: Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız
İki ülke arasında 'yanlış şiir' krizi!
Kayıp olarak aranıyorlardı... Tandıra gömülmüş halde bulundular
Tarihi görüşme öncesi ABD'den dikkat çeken açıklama
Afganistan'dan çekilen ABD'den yeni plan!
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Geri duruş olmayacak
AK Parti'den 2 kanun teklifi! İcra ile çocuk teslimine son
Türkiye geneli için son dakika uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Oyunculuktan emekli!
Almeda'ya yeniden âşık oldum!
Avşar'ın arkasından ‘Maşallah'
Hande'nin en büyük destekçisi Alican
Eda'nın koltuğu Ferrari
Korona sonrası ani işitme kaybı yaşanabilir
10 Haziran 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 12:00:00

Almeda'ya yeniden âşık oldum!

ABONE OL

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, ikinci çocuklarını dün akşam kucağına aldı. Doğum sonrası açıklama yapan Sayışman, kız çocuklarına Alina ismini koyduklarını söyledi.

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, ikinci çocuklarını dün akşam kucağına aldı. Doğum sonrası açıklama yapan Sayışman, kız çocuklarına Alina ismini koyduklarını söyledi. Eşi ve kızının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, "Almeda'ya bir kez daha âşık oldum. Çok sabırlı ve güçlü bir kadın. Doğum zorluydu ve uzun sürdü" dedi.

Etiketler : Tolgahan Sayışman Almeda Abazi Alina
Kadınlar tarafından kandırıldım

Kadınlar tarafından kandırıldım
Eğlence polis baskınıyla bitti

Eğlence polis baskınıyla bitti
Yavru ayının yemeği Aslıhan'dan

Yavru ayının yemeği Aslıhan'dan
Kapanış Suat Suna'dan

Kapanış Suat Suna'dan
Makyajsızmış!

Makyajsızmış!
Eteğin kendisi küçük fiyatı büyük

Eteğin kendisi küçük fiyatı büyük
Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin kızları ABD'de dünyaya geldi

Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin kızları ABD'de dünyaya geldi
Patron korkusu

Patron korkusu
Yücesoy'un sesinden ‘Bir Dinorozorun Anıları'

Yücesoy'un sesinden ‘Bir Dinorozorun Anıları'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER