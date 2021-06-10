Almeda'ya yeniden âşık oldum!

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, ikinci çocuklarını dün akşam kucağına aldı. Doğum sonrası açıklama yapan Sayışman, kız çocuklarına Alina ismini koyduklarını söyledi. Eşi ve kızının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, "Almeda'ya bir kez daha âşık oldum. Çok sabırlı ve güçlü bir kadın. Doğum zorluydu ve uzun sürdü" dedi.