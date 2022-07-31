Alman sevgiliye hediye
Oyuncu Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Motosikleti ile City's Avm'ye gelen Yağcı, model sevgilisi Laura Celine'e hediye bakmaya geldiğini söyledi.
Oyuncu Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Motosikleti ile City's Avm'ye gelen Yağcı, model sevgilisi Laura Celine'e hediye bakmaya geldiğini söyledi. Yağcı, "Güzel bir ilişkim var. Daha 2-3 ay oldu. Evlilik yaşım tam olarak gelmedi, evlenebilirim de. Bu işler kısmet. Evlilik bir kez olsun tek seferlik. O yüzden biraz dikkatli davranıyorum" dedi. Survivor'da yarıştığı dönemde dizinden sakatlanan Yağcı, eylül gibi ameliyat olacağını belirtti.