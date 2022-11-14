Alice geri dönüyor

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız ve Merve Dizdar'ın oynadığı 'Alice' müzikali verdiği kısa aranın ardından geri dönüyor. Biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen müzikal, 22 Kasım'da Zorlu'da 74'üncü kez sahnelenecek. Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen müzikal, Serdar Biliş'in yönetmenliğinde seyirciyle buluşuyor.