Oyuncu Ali Poyrazoğlu'nun, klasik müzik, opera ve tiyatroyu buluşturan eseri 'Desiderata-İnsan Sesine Konan Kuş' ile AKM'de sahne alacak. Poyrazoğlu gösterisinde, orkestra şefi olarak, Zdravko Lazarov idaresindeki 100 kişilik İDOB Orkestrasını yönetecek. Poyrazoğlu, "2 bin 500 kişilik opera salonunda ilk kez gösteri yapacağım. AKM, evime çok yakın, içerisinde lokantalar, kafeler, resim galerileri, kitapçı dükkanı, hediye satan dükkanı, çocuk gösterileri yapan atölyeleri ve zengin bir kütüphanesi var. Sık sık geliyorum, günümü burada geçirebiliyorum" dedi.