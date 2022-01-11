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Aleyna - Uzi aşkı belgelendi
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11 Ocak 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 10:30:00

Aleyna - Uzi aşkı belgelendi

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Aleyna Tilki ve rapçi Uzi'nin aşkı devam ediyor. Tilki, sevgilisinin sahnesini izledi. İkili, konser sonu habercilerden kaçmak için arabalarını konser alanına çektirdi.

Aleyna Tilki ve rapçi Uzi'nin aşkı devam ediyor. Tilki, sevgilisinin sahnesini izledi. İkili, konser sonu habercilerden kaçmak için arabalarını konser alanına çektirdi.

Aleyna Tilki, Rapçi Uzi lakaplı sevgilisi Utku Yalçınkaya'nın Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini izlemeye gitti. Uzi, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Sevgilisini yalnız bırakmayan genç popçu, sosyal medya hesabından yaptığı dans paylaşımlarıyla gündem oldu. İki saat süren konser sonrasında sevgililer habercilerle köşe kapmaca oynadı. Tilki ve Uzi, görüntü vermemek için araçlarını konser alanına kadar çektirdi. Çift, mekanı ayrı ayrı terk etti.

Polis bilgisine başvurdu

Gecede konsere polis ekipleri geldi. Sahnede uyuşturucuya özendirdiği konuşma yaptığı iddiası üzerine asayiş ekipleri Uzi'nin bilgisine başvurdu. Konu hakkında araştırma yapıldığı belirtildi.

Etiketler : Aleyna - UZİ aşkı belgelendi Uzi aşk
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