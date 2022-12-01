01 Aralık 2022 Perşembe 11:40:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 11:40:00
Aleyna Tilki: Doğaya âşığım
Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir parfüm markasının davetine katıldı.
Genç popçu Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir parfüm markasının davetine katıldı. Tek başına objektiflere yansıyan Tilki, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Popçu, son zamanda hakkında çıkan aşk haberleri hakkında konuştu. Tilki, "İlişkim yok. Ben sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum. Daha gerçekçi şeylere inanıyorum. Doğaya âşığım ben" dedi.