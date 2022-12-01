Haberler

MAGAZİN

Aleyna Tilki: Doğaya âşığım

Aleyna Tilki: Doğaya âşığım

Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir parfüm markasının davetine katıldı.

Genç popçu Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir parfüm markasının davetine katıldı. Tek başına objektiflere yansıyan Tilki, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Popçu, son zamanda hakkında çıkan aşk haberleri hakkında konuştu. Tilki, "İlişkim yok. Ben sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum. Daha gerçekçi şeylere inanıyorum. Doğaya âşığım ben" dedi.

