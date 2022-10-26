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26 Ekim 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 10:00:00

Aleyna Sinan'a 'Ağabey' diyordu

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Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl'ın Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamasını değerlendirdi: ''Annesiyle daha önce şarkı istemeye gelmişlerdi, Sinan'a ağabey diyordu."

Müzisyen Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanan Burcu Kıratlı, film ve dizi içeriklerini NFT'ler ile fonlayarak desteklemeye hazırlanan Wideangle'in gecesinde görüntülendi. Kıratlı'ya gecede eski eşinin Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikteliği soruldu. Akçıl'ın Kalaycıoğlu ile Paris'teki tatillerini değerlendiren Kıratlı, ''Paris'e gitmelerini işle ilgili olduğunu düşünüyorum, annesi ile daha önce şarkı istemeye de gelmişlerdi, Sinan'a ağabey diyordu, hevesli bir kız, bence güzel bir işbirliği yapacaklar" diye konuştu. Eski eşini aşk haberleri çıktıktan sonra sosyal medyada engellediği konuşulan Kıratlı, ''Hiç doğru değil. Çok çocukça, neden çıkayım" diyerek yalanladı. Kıratlı, eski eşinin bir açıklamasında, "Köpekler için de velayet davası olmalı" sözlerine "Sinan köpekleri istediği zaman gelip görebilir sonuçta medeni insanlarız" karşılığını verdi.

Etiketler : sinan akçıl burcu kıratlı aleyna kalaycıoğlu
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