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09 Mart 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 08:30:00

Aleyhine konuşacağım diye tehdit etti

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Nükhet Duru, 'Duru Olmak' belgeselinde haklarını alamadığını iddia eden yönetmen Mu Tunç'a yanıt verdi: ''Bu ucuz hareketlere prim vermeyeceğim.''

Nükhet Duru ile yönetmen Mu Tunç (Mustafa Tunç) arasındaki tartışma gün geçtikçe büyüyor. Geçtiğimiz ay Nükhet Duru'nun hayatını anlatan 'Duru Olmak' adlı belgesel dijital platformlarda seyircisiyle buluştu. Ancak projenin yönetmeni Mu Tunç, filmin festivaller için yapıldığını ve belgeselinin Netflix'te yayınlanması için kendisinden izin alınmadığını söyledi. Haklarını alamadığını ve bu yüzden mahkeme yoluna gideceğini söyleyen Mu Tunç'un ardından Nükhet Duru cephesinden şu açıklama geldi:

KAYITLARA EL KOYDU !

''Bu kişinin yaptığı iş, kurgu ve montaj yönetmenliğidir. Görüntüler ve röportajlar birbirlerine eklenmiştir. Belgeselin tüm masraflarını yapımcı firma ödemiştir. Mustafa Tunç'a da ücretleri ödenmiştir. Yapımcımızın dijital platformla anlaşmasından sonra Mustafa Tunç'un tutumu, şantaja dönüşmüştür. İş ahlakından yoksun kişi ''Dijital platformun gelirinin tamamını istiyorum. Yoksa basında Nükhet Duru aleyhine konuşacağım'' diyerek tehdit etmiştir. Bu ucuz hareketlere prim vermeyeceğim. Belgeselin bir kopyası dahi elimizde yoktur. Mustafa Tunç master ve kopya kayıtları ne yapımcıya ne bana teslim etmeyerek kayıtlara el koymuştur. Hukuki süreç başlamıştır.''

Mustafa Tunç da sanatçının basın açıklamasından sonra Instagram hesabında iddialara yanıt verdi: 'Duru Olmak filminin ''yönetmenlik barındırmadığını'' söylecek kadar gerçek dışı ve onur kırıcı açıklamalarına, devam etmektedirler.'

Etiketler : nükhet duru mustafa tunç tartışma
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