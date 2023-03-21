Alem FM ve Lig Radyo afet bölgesinde

TürkMedya radyoları Alem FM ve Lig Radyo, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e gitti. Dinleyicilerin de desteğiyle toplan oyuncak, kitap ve kırtasiye ürünlerini çadırkent ve konteyner kentlere getiren Alem FM-Lig Radyo ekibi, Çocuklarla oyunlar oynayıp, hediye dağıttı. Bölgede duygularını paylaşan Alem FM Genel Yayın Yönetmeni ve TürkMedya Radyolar Reklam Grup Başkanı Sibel Toprak Egemen, "Alem FM ve Lig Radyo olarak, bizimde çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu noktada tüm destek sağlayan dinleyici ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz hediyeler gönderdiler çocuklara. İyi ki varlar'' dedi.