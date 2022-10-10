Albüm sonrası ilk konser

Pentagram, 'Makina Elektrika' adlı yeni albümlerinin ilk konserini Turkcell Vadi'de gerçekleştirdi. Grup, sahneye Cenk Ünnü, Gökalp Ergen, Hakan Utangaç, Metin Türkcan, Murat İlkan, Ogün Sanlısoy ve Tarkan Gözübüyük ile çıktı. 'Dünya' şarkısıyla konserine başlayan grup, sevilen parçalarının yanı sıra Cliff Burton'a ithafen yeniden yorumlanan Metallica klasiği 'Seek and Destroy'u da ilk kez sahneye taşıdı.