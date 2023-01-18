Albüm için yapımcı arıyor

Usta sanatçı Fatih Erkoç, saygı albümü için kolları sıvadı. 90'lı yıllara damga vuran sanatçı, bir döneme damga vuran parçalarını tek bir albümde toplayacak. Şimdilerde iyi bir yapımcı aradığını söyleyen Erkoç, ''Eğer ki istediğim nitelikte bir yapımcı bulursam parçalarımı gençlerin seslendireceği bir albüm yapma planım var'' dedi. Yeni jenerasyonu değerlendiren Erkoç, ''Starlar yetişiyor. Bugün dünya değişiyor, dünya değiştikçe insanlar ve yapılan müzikte değişiyor. Bu değişime gençler ayak uyduruyor. Ama benim konserlerim hep dopdolu'' dedi.

