Albüm için Türkçesi yetersiz

Memleketi Sırbistan'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Emina Jahovic, Türkiye'de albüm yapmama nedenini anlattı. Türkçesinin yetersiz olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı bu nedenle albüm düşünmediğini belirtti. Mustafa Sandal'ın eski eşi Jahovic, çocukları Yaman ve Yavuz ile birlikte önümüzdeki üç ayı Göcek'te geçireceklerini söyleyerek 'Sadece işim olursa İstanbul'a dönerim' diye konuştu.

