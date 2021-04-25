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25 Nisan 2021 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 15:30:00

Albüm için Türkçesi yetersiz

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Memleketi Sırbistan'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Emina Jahovic, Türkiye'de albüm yapmama nedenini anlattı.

Memleketi Sırbistan'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Emina Jahovic, Türkiye'de albüm yapmama nedenini anlattı. Türkçesinin yetersiz olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı bu nedenle albüm düşünmediğini belirtti. Mustafa Sandal'ın eski eşi Jahovic, çocukları Yaman ve Yavuz ile birlikte önümüzdeki üç ayı Göcek'te geçireceklerini söyleyerek 'Sadece işim olursa İstanbul'a dönerim' diye konuştu.

Etiketler : Emina Jahovic sırbistan türkiye albüm
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