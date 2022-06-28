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28 Haziran 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 10:30:00

Alaçatı'da ‘ev'lendiler

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Oyuncu Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti, Alaçatı'dan ev aldı. İkilinin evleri için kesenin ağzını açarak 20 milyon lira ödediği iddia ediliyor.

Oyuncu Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti, Alaçatı'dan ev aldı. İkilinin evleri için kesenin ağzını açarak 20 milyon lira ödediği iddia ediliyor.

Alaçatı'dan ev alan ünlüler kervanına Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti de dahil oldu. Dijitalde yayınlanacak olan 'Terzi' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan 31 yaşındaki oyuncu Çeşme'de lüks bir villa satın aldı. Yaz aylarının büyük kısmını Ege'de Sarışın'la tatil yaparak geçiren Ulusoy, Alaçatı'da havuzlu ve 4 odalı bir taş evin sahibi oldu. Önümüzdeki yaz aylarında nikâh masasına oturmaya hazırlanan çiften Ulusoy'un Marmaris'te bir taş evi daha var. Acun Ilıcalı, Mesut Özil, Caner Erkin, Beyazıt Öztürk, Sinan Engin, Burcu Esmersoy, Okan Buruk ve Ece Erken gibi isimlerin gözde tatil beldesinde evleri bulunuyor.

Etiketler : Alaçatı Çağatay Ulusoy Duygu Sarışın
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