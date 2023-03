Tom Sizemore hayatını kaybetti

Rol aldığı Black Hawk Down, Born on the Fourth of July, Natural Born Killers ve Saving Private Ryan gibi filmlerle tanınan Tom Sizemore, evinde geçirdiği beyin anevrizması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. O günden beri komada olan 61 yaşındaki Sizemore'un, California'daki St. Joseph's Hospital Burbank'ta hayatını kaybettiği açıklandı. Oyuncunun kardeşi Paul Sizemore "Hayatımı tanıdığım herkesten daha fazla etkiledi. Yetenekliydi, sevgi dolu, vericiydi" dedi.