Akraba çıktılar

Şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Miray Daner'in Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlhan Daner'le yakın akraba olduğu ortaya çıktı. Aras Bulut İynemli'yle kuzen olan oyuncunun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlhan Daner'in, kendi dedesinin kardeşi olduğu öğrenildi. Daner, daha önce verdiği bir röportajda İynemli ile akrabalıklarını soran habercilere, "Evet, halamın oğlu" diyerek doğrulamıştı.