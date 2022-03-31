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31 Mart 2022 Perşembe 12:11:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 12:19:00

Aileye girdi

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Sunucu ve model Dilay Korkmaz bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Faruk Sabancı'yla 2021 Miss Turkey birincisi seçilen kardeşi Dilara Korkmaz'a destek verdi.

Sunucu ve model Dilay Korkmaz bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Faruk Sabancı'yla 2021 Miss Turkey birincisi seçilen kardeşi Dilara Korkmaz'a destek verdi. Korkmaz, modacı Raşit Bağzıbağlı'nın 48 parçadan oluşan koleksiyonunun tanıtımında görev aldı. Podyumda Dilara Korkmaz'ın dışında, Derin Talu, Madelein Lopez Camelo, Ecem Çırpan ve Buse İskenderoğlu gibi isimler yer aldı. Gecede sevgilileri görenler, "Korkmaz Sabancı ailesine girdi" yorumlarında bulundu.

Etiketler : Aileye girdi Dilay Korkmaz 2021 Miss Turkey Faruk Sabancı'
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