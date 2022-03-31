Aileye girdi

Sunucu ve model Dilay Korkmaz bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Faruk Sabancı'yla 2021 Miss Turkey birincisi seçilen kardeşi Dilara Korkmaz'a destek verdi. Korkmaz, modacı Raşit Bağzıbağlı'nın 48 parçadan oluşan koleksiyonunun tanıtımında görev aldı. Podyumda Dilara Korkmaz'ın dışında, Derin Talu, Madelein Lopez Camelo, Ecem Çırpan ve Buse İskenderoğlu gibi isimler yer aldı. Gecede sevgilileri görenler, "Korkmaz Sabancı ailesine girdi" yorumlarında bulundu.