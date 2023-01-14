Aile dizisi istiyordum

Oyuncular Leyla Tanlar, Burak Dakak ve Zeynep Çamcı gibi isimlerin yer aldığı 'Güzel Günler' dizisinde rol alan Binnur Kaya, sette aile gibi olduklarını söyledi. Yapımcılığını TMC'nin üstlendiği projede Kaya, hep böyle bir dizi içinde yer almak istediğini belirterek, "Ben televizyonda böyle bir iş olmasından çok mutluyum. Benim duamdı aile işi, mahalle işi... İçinde sevgi, saygı, aile olan bir işte yer almak istiyordum" dedi.