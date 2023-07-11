VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 saatlik yol 1,5 saate düşecek!
ABD'nin operasyoncu ismi Michael Rubin Türkiye-İsveç anlaşmasını hazmedemedi
Rusya'dan Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği kararına yanıt
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Kimse çıkmazsa ben aday olurum
2 ay içerisinde 10 milyar dolar arttı! Bakan Şimşek: Bu hız cesaret verici
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Görev
11 Temmuz 2023 Salı 07:32:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 07:32:00

Ağrı Dağı'nda müzik şöleni

ABONE OL

Şarkıcı Zara, Doğubayazıt Stadyumu'nda ikincisi gerçekleştirilen 'Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi' etkinliğinde sahne aldı.

Şarkıcı Zara, Doğubayazıt Stadyumu'nda ikincisi gerçekleştirilen 'Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi' etkinliğinde sahne aldı. Zara, sahnesinde sevilen eserlerini etkinliğe katılan yaklaşık yüz bin kişiyle birlikte seslendirdi. Festivalde ışık ve lazer gösterileriyle tam anlamıyla görsel bir şölen sunuldu. Gecede, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın canlı DJ performansı eğlenceyi zirveye taşıdı.

Etiketler : Ağrı Dağı Doğubayazıt Stadyum Şarkıcı Zara
5 yıllık anlaşma

5 yıllık anlaşma
Nysa antik kenti'nde oynayacak

Nysa antik kenti'nde oynayacak
‘Bir Sana Yandım'ı yorumladı

‘Bir Sana Yandım'ı yorumladı
Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim

Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Tahta bulamayınca kafasına vurdu

Tahta bulamayınca kafasına vurdu
tüylü Terliği 34 bin lira!

tüylü Terliği 34 bin lira!
Aşk mücadele ister

Aşk mücadele ister
Minik Aslan 2 oldu

Minik Aslan 2 oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX