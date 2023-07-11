Ağrı Dağı'nda müzik şöleni

Şarkıcı Zara, Doğubayazıt Stadyumu'nda ikincisi gerçekleştirilen 'Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi' etkinliğinde sahne aldı. Zara, sahnesinde sevilen eserlerini etkinliğe katılan yaklaşık yüz bin kişiyle birlikte seslendirdi. Festivalde ışık ve lazer gösterileriyle tam anlamıyla görsel bir şölen sunuldu. Gecede, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın canlı DJ performansı eğlenceyi zirveye taşıdı.