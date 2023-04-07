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07 Nisan 2023 Cuma 13:53:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 13:53:00

Afra'yı sildi

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Afra Saraçoğlu ile ilişkisini sona erdiren ve Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, son hamlesiyle gündem yarattı.

Geçtiğimiz aralık ayında Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sona erdiren ve meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Mert Yazıcıoğlu, son hamlesiyle gündem yarattı. Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Saraçoğlu'nu takipten çıkardı. Saraçoğlu ise Yazıcıoğlu'nu takip etmeye devam ediyor. Aşklarını dolu dizgin yaşayan Yazıcıoğlu ve Deniz geçen hafta bir mekanda 6 saat yemek yiyerek sohbet etmişti.

Etiketler : afra saraçoğlu mert yazıcıoğlu dilan çiçek deniz

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