Afet bölgelerini gezecek

Şarkıcı Faruk K önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, depremzede çocuklara konser vereceğini söyledi. Şarkıcı, "Yarın Tuzla Marina'da 15 bin depremzede çocuğu ağırlayıp onlara özel konser vereceğim" dedi. Ülkemizde yaşanan asrın felakati sonrası afet bölgesine gideceğini söyleyen şarkıcı, "Benim kendime ait bir çocuk tiyatrom var, ekibimle birlikte deprem felaketinden etkilenen 11 ili dolaşıp depremzede çocuklarımız için ücretsiz olarak gösteri yapacağız. Çadır kentlerde sahneler kurulacak bu gösteriler için, onlara şekerler dağıtıp, oyuncaklar hediye edip bir nebze de olsa çocuklarımızın morallerini yüksek tutmaya ve yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışacağım" dedi.