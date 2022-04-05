‘Afara' geliyor

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Yargı' dizisinde rol alan oyuncu Uğur Aslan kendi hayat hikayesinden harmanladığı 'Afara' adlı müzikalini televizyona taşıdı. Aslan, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aslan, yapımda sanatçı ve oyuncu arkadaşlarını ağırlayarak eğlenceli anlar yaşatacak.