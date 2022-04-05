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05 Nisan 2022 Salı 12:15:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 15:08:00

‘Afara' geliyor

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Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Yargı' dizisinde rol alan oyuncu Uğur Aslan kendi hayat hikayesinden harmanladığı 'Afara' adlı müzikalini televizyona taşıdı.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Yargı' dizisinde rol alan oyuncu Uğur Aslan kendi hayat hikayesinden harmanladığı 'Afara' adlı müzikalini televizyona taşıdı. Aslan, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aslan, yapımda sanatçı ve oyuncu arkadaşlarını ağırlayarak eğlenceli anlar yaşatacak.

Etiketler : ‘Afara' geliyor Pınar Deniz Kaan Urgancıoğlu Uğur Aslan
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