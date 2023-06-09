Adanalılar buluştu
'Aile' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ünlü futbol adamı Fatih Terim ile bir araya geldi.
'Aile' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ünlü futbol adamı Fatih Terim ile bir araya geldi. Bebek'te bir mekanda bir araya gelen ikilinin yaklaşık 2 saat boyunca yemek yiyerek sohbet etti. Buluşmanın karesini sosyal medyadan yayınlayan Tatlıtuğ, "Canım Fatih abim o bir tane başka yok. Hayranıyım ve hastasıyım" notunu yazdı. Sosyal medya "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu.