Adanalılar buluştu

'Aile' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ünlü futbol adamı Fatih Terim ile bir araya geldi. Bebek'te bir mekanda bir araya gelen ikilinin yaklaşık 2 saat boyunca yemek yiyerek sohbet etti. Buluşmanın karesini sosyal medyadan yayınlayan Tatlıtuğ, "Canım Fatih abim o bir tane başka yok. Hayranıyım ve hastasıyım" notunu yazdı. Sosyal medya "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu.





