Acun Ilıcalı ayağını yerden kesen yeni oyuncağına servet ödedi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştirdi. Yeni uçağına dudak uçuklatan bir rakam harcayan Ilıcalı, 'Survivor' yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne Türkiye'den artık direkt uçabilecek...



Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun mesafe uçuşları için uçak satın aldı. “Survivor” çekimleri nedeniyle sık sık Dominik’e giden Ilıcalı, aktarma yapmak istememesi nedeniyle Challenger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı aldı.

13 MİLYON DOLAR HARCADI

Hürriyet'in haberine göre ünlü televizyoncu, 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı Amerikalı bir şirketten 13 milyon dolara (99.5 milyon TL) satın aldı.

Ilıcalı, düşük uçuş saatine sahip olan uçakla Dominik Cumhuriyeti-Türkiye arası direkt uçuş yapabilecek. Yenisi 45 ila 50 milyon dolar arasında olan uçağı televizyoncu, çok daha uygun bir fiyata alıp kâr elde etti.

JETİNİ 8.5 MİLYON DOLARA SATTI

Ilıcalı’nın Challenger 605 tipi özel jetini ise Sedef Finans’ın sahibi Altunç Kumova’ya 8.5 milyon dolara (65 milyon TL) sattığı öğrenildi.

2 AY SONRA TESLİM ALACAK

Ünlü televizyoncu, 2 ay sonra teslim alacağı uçağın içinde bazı değişikliklere gitti. Uçaktaki koltukların derilerini ve internet donanımını değiştirdi.Kolayca konsol oyunu oynanabileceği bir elektronik sistem kurdurttu.

Ayrıca telefonla sorunsuz görüşme yapabileceği SATCOM da ekletti. Uçakta, ekip için özel dinlenme bölümü yer alıyor. Koltuklar katlanarak uzun uçuşlar için tam boy yatak haline gelebiliyor.