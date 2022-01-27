acımasız yorumlara maruz kaldım

Ebru Şallı, Youtube kanalında hayranlarıyla dertleşti. Hayatındaki dönüm noktalarını anlatan Şallı, "2,5 yıla yakın hastanede yaşadım" dedi.

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl lenfoma kanseri nedeniyle kaybettiği oğlu Pars hakkında konuştu. Zor günler geçiren Şallı, içini kendi YouTube'de kanalında döktü. Şallı, "2,5 yıla yakın ben hastanede yaşadım. Orayı bir eğlence alanına çevirdim. Biz ilik nakline giderken 'ilik hediyesi', 'ilik eğlencesi' diye bir oyun çıkardım. İnanılmaz bir şeydi. Bunları yaşamış bir insan olarak yapılan yorumları çok korkusuz, acımasız buluyorum" dedi. Şallı, kendisine yapılan eleştirilerle ilgili, "Tanıdığım birisi 'Ya Ebru harika, çok güzel çekimler yapıyorsun ve çok güzel görünüyorsun, daha da mı gençleştin sen?' dedikten hemen sonra 'Ama tabii senin iyi olma şansın yok ki... Naparsan yap' dedi. Kan dondurucu bir cümle. Kafa bu, mantalite bu. Çocukları olan insanlar nasıl korkmadan kötü yorum yapıp, kötü cümleler kullanabiliyorsunuz?" diyerek sitemde bulundu.