Açılış şıklığı

Türkiye'de yayın hayatına başlayan kanalın galasına ünlü isimler akın etti. Oyuncuların mavi halıda şıklık yarışına girdiği gecede Tarkan sahne aldı.

The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney Plus Türkiye'de yayın hayatına başladı. Tanıtım gecesine ünlü isimler boy gösterdi. Hande Erçel, Pınar Deniz, Aslı Enver, Melis Sezen, Demet Özdemir ve Hatice Şendil gibi yıldızlar mavi halıda şıklık yarışına girdi. Gecede Tarkan, 3 yılın ardından sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı, sevilen şarkılarına ünlü isimler danslarıyla eşlik etti. 'Yargı' dizisindeki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun set karavanıyla çıktığı tatilde oyuncuya eşlik ettiği iddia edilen Pınar Deniz, "Hangi karavan? Ben Yargı bittiği anda yeni dizimin hazırlıklarına girdim, setteydim. Şimdi de setten geliyorum zaten" diyerek yazılanları yalanladı. İşadamı Önder Öztarhan'la ilişkilerini noktaladıktan sonra tatile çıkan Aslı Enver, yurda döndü. Platformun yüzü olan oyuncu projesinin belli olmadığını belirtti. Enver, "Netleşen bir şey olmadığı için bir şey diyemiyorum ama her an her şey olabilir" dedi.

Şevval ayrılmadı

Eda Ece, Şevval Sam'ın 'Yasak Elma' dizisinden ayrılacağı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Dizinin başrol oyuncusu Ece, söz konusu iddia için "Diziden ayrılmadı, bize 1 ay süre verildi daha sonra konuşacağız" dedi. Eda Ece, tanıtımda yer almasıyla ilgili de "Hem kanala hem de dijitale çalışacağım. Projem henüz belli değil, önümüzdeki aylarda netleşir" şeklinde konuştu.

Yaman protesto

Uzun süredir İtalya'da kariyerine devam eden Can Yaman, gecede beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Oyuncu, haberciler röportaj için beklerken ağır ve yavaş hareketleri yüzünden gazetecilerden tepki gördü. Yaman, röportaja geldiği anda haberciler kameralarını ve fotoğraf makinelerini yere bırakarak oyuncuya tepki gösterdi.