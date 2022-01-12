Ablası sandılar

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'Gülben' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Merve Dizdar, sosyal medyada gündem oldu. 34 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından annesi Yıldız Dizdar'la fotoğrafını yayınladı. Oyuncunun annesini görenler, "Anne gibi değil, ablan sandım" şeklinde yorumlarda bulundu.