12 Ocak 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 10:30:00
Ablası sandılar
TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'Gülben' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Merve Dizdar, sosyal medyada gündem oldu.
TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'Gülben' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Merve Dizdar, sosyal medyada gündem oldu. 34 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından annesi Yıldız Dizdar'la fotoğrafını yayınladı. Oyuncunun annesini görenler, "Anne gibi değil, ablan sandım" şeklinde yorumlarda bulundu.