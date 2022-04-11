95 yaşında kendi adına düzenlenen maratona katıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen ve birçok spor dalında kente hizmeti olan eski milli atlet Safder Kartoğlu adına yarı maraton düzenlendi. Devrek Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilen yarı maratonda 21K, 10K ve 3K halk koşularına 600 kişi katıldı.

5 kıta ve 16 ülkede maraton koşan 95 yaşındaki Safder Kartoğlu 3 kilometre halk koşusuna Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile el ele yürüyerek katıldı. Vatandaşların 'yoğun ilgi gösterdiği maratonda Kartoğlu ile fotoğraf çektiren koşucular, Kartoğlu'nu alkışladı.

Kartoğlu ve beraberindekiler koşu sırasında şarkılar söyleyerek yürüdü. Koşulara katılmayan vatandaşlar ise balkonlarından alkışlarla katılımcıları destekledi.

