VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da bulunan Yapı & Yapı A.Ş.'nin 11 katlı ofisin iç mekanı Udesign Mimarlık tarafından tasar...
Emlak Konut Spor, Kadınlar Basketbol Süper Ligine Yükseldi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore'den silah desteği istedi
AB, 21 Rus hava yolu şirketini kara listeye aldı
Kördüğümü devlet eliyle çözülen Fikirtepe'de çalışmalar hızla sürüyor
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'da "çığ" uyarısı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Bakan Nebati'den kur ve enflasyon mesajı
Fahiş fiyatlara nasıl önlemler alınacak?
2 günde 4 Filistinli öldürüldü
İBB kaldırdı! Yeni görüntü İstanbul'a yakışmadı
Nisa bebeğin annesi için istenen ceza belli oldu
Rusya'dan Ukrayna'ya Misilleme!
Mısır ve AB doğal gaz iş birliğini güçlendiriyor
"28 Şubat, 15 Temmuz'un kuluçka makinasıdır"
Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı
Ramazanın bereketini tüm Türkiye'ye taşıyorlar
Ramazanda 6 aylık satıştan fazlası yapılıyor
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
Dünyanın en tehlikeli akıllı telefonları
95 yaşında kendi adına düzenlenen maratona katıldı
Mahalleliden imece usulü iftar
Hasta keçiyi 3 km sırtında taşıdı
11 Nisan 2022 Pazartesi 10:37:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 14:40:00

95 yaşında kendi adına düzenlenen maratona katıldı

ABONE OL

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen ve birçok spor dalında kente hizmeti olan eski milli atlet Safder Kartoğlu adına yarı maraton düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen ve birçok spor dalında kente hizmeti olan eski milli atlet Safder Kartoğlu adına yarı maraton düzenlendi. Devrek Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilen yarı maratonda 21K, 10K ve 3K halk koşularına 600 kişi katıldı.

5 kıta ve 16 ülkede maraton koşan 95 yaşındaki Safder Kartoğlu 3 kilometre halk koşusuna Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile el ele yürüyerek katıldı. Vatandaşların 'yoğun ilgi gösterdiği maratonda Kartoğlu ile fotoğraf çektiren koşucular, Kartoğlu'nu alkışladı.

Kartoğlu ve beraberindekiler koşu sırasında şarkılar söyleyerek yürüdü. Koşulara katılmayan vatandaşlar ise balkonlarından alkışlarla katılımcıları destekledi.

Etiketler : 95 yaşında Zonguldak Safder Kartoğlu Devrek Belediyesi
Kendini stüdyoya kapattı

Kendini stüdyoya kapattı
Huzurlu, mutlu ve sakin

Huzurlu, mutlu ve sakin
Murat sadece arkadaşım

Murat sadece arkadaşım
Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor

Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor
Müzik acımı hafifletiyor

Müzik acımı hafifletiyor
Kızlar babaya emanet

Kızlar babaya emanet
Harun'un geleceği garanti altında

Harun'un geleceği garanti altında
Bu yaz tatil yok iş var

Bu yaz tatil yok iş var
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER