881 bin TL'lik kombin

Oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz hafta katıldığı Cannes Film Festivali'nde giydiği siyah ip askılı elbisesiyle beğeni topladı. Erçel'in amfAR etkinliğine sevgilisi Hakan Sabancı ile katıldığı elbisesi, çanta ve ayakkabısı için ödediği ücret ağızları açıkta bıraktı. Erçel'in dünyaca ünlü markadan giydiği elbisesinin fiyatı 11 bin euro (236.762 TL), taktığı küpeleri 10 bin euro (215.223 TL), iki yüzüğünün toplamı 15 bin euro (322.835 TL), elbisesini tercih ettiği markadan alınan ayakkabısı 1450 euro (31.203 TL), çantası ise 3500 euro (75.327 TL). Erçel'in şıklığının bedeli toplamda ise 881 bin 247 TL olduğu öğrenildi.